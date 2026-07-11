 Messina. Discarica abusiva in via Torrente Papardo, a Faro Superiore

Messina. Discarica abusiva in via Torrente Papardo, a Faro Superiore

Redazione

Messina. Discarica abusiva in via Torrente Papardo, a Faro Superiore

sabato 11 Luglio 2026 - 07:30

Richiesta urgente di intervento e installazione telecamere di sorveglianza

Alcuni abitanti della Via Torrente Papardo, Faro Superiore, segnalano la presenza di una discarica di rifiuti vari. La stessa identica situazione si ripete da diverso tempo. Dopo la segnalazione e la rimozione da parte di Messina Servizi, il giorno dopo ricompaiono i rifiuti.

La situazione è diventata insostenibile per la presenza di insetti di ogni specie, soprattutto ratti e nella stagione estiva caratterizzata da questo caldo anomalo.

“Oltre la sollecita rimozione dei rifiuti – dice Giuseppe Previti- , sarebbe il caso, al fine di evitare il disgustoso e incivile ripetersi della situazione, eliminare i carrellati e passare al sistema porta a porta, come d’altronde avviene nel resto della città, ma soprattutto è indispensabile l’installazione di telecamere per immortalare e sanzionare pesantemente coloro che conferiscono i rifiuti e inquinano l’ambiente circostante”.

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