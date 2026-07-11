Torre Faro, ecco i dossi in via Pozzo Giudeo

Lavori per la sicurezza stradale nel borgo marinaro

Sono iniziati gli interventi strutturali per la sicurezza pedonale a Torre Faro. Avviata l’installazione dei dossi artificiali lungo via Pozzo Giudeo, dando seguito all’ordinanza del Dipartimento Servizi Manutentivi del Comune di Messina. La strada, caratterizzata da una carreggiata stretta e priva di marciapiedi, era da tempo al centro delle segnalazioni dei residenti a causa della velocità sostenuta delle automobili.

Il piano prevede la collocazione di tre attraversamenti pedonali rialzati, integrati da rallentatori ottici posizionati a 30 metri di distanza per avvisare i conducenti, oltre al potenziamento della segnaletica verticale per far rispettare il limite di 30 km/h. La prima di queste strutture è già stata montata, segnando l’inizio di una serie di opere destinate a migliorare la vivibilità della zona.

I cantieri aperti a Torre Faro non si limitano però alla sola viabilità interna. Il presidente della VI circoscrizione, Sacha Cardile, ha tracciato un quadro complessivo delle attività in corso nel territorio, che spaziano dalla sosta ai servizi per la stagione estiva.

Sul fronte dei parcheggi, proseguono le operazioni per ampliare l’area di sosta destinata ai residenti alle Torri Morandi, un intervento mirato a decongestionare il traffico locale in un periodo dell’anno ad alta densità turistica. Parallelamente, si lavora sul litorale: è in corso il montaggio delle passerelle per l’accesso in spiaggia, che saranno tutte ultimate entro la prossima settimana.

Il pacchetto di interventi sul territorio comprende infine la pulizia straordinaria dei litorali in tutta la sesta municipalità, accompagnata dalle attività di spazzamento delle strade e di scerbatura per il decoro delle aree pubbliche.