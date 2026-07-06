Messina. Estate 2026, fino al 13 settembre isole ecologiche aperte solo di mattina

Resteranno chiuse al pomeriggio

MESSINA – Dal 6 luglio al 13 settembre 2026, i Centri Comunali di Raccolta e le Isole Ecologiche osserveranno esclusivamente l’orario antimeridiano, rimanendo chiusi al pubblico nelle ore pomeridiane.

La modifica riguarda il periodo estivo e interessa le strutture di Pistunina, Gravitelli, Spartà e Tremonti, che resteranno aperte dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13, e Giampilieri, che osserverà gli stessi orari ma resterà totalmente chiusa i lunedì e i mercoledì.