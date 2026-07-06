 Messina. Estate 2026, fino al 13 settembre isole ecologiche aperte solo di mattina

Messina. Estate 2026, fino al 13 settembre isole ecologiche aperte solo di mattina

Redazione

Messina. Estate 2026, fino al 13 settembre isole ecologiche aperte solo di mattina

lunedì 06 Luglio 2026 - 09:30

Resteranno chiuse al pomeriggio

MESSINA – Dal 6 luglio al 13 settembre 2026, i Centri Comunali di Raccolta e le Isole Ecologiche osserveranno esclusivamente l’orario antimeridiano, rimanendo chiusi al pubblico nelle ore pomeridiane.

La modifica riguarda il periodo estivo e interessa le strutture di Pistunina, Gravitelli, Spartà e Tremonti, che resteranno aperte dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13, e Giampilieri, che osserverà gli stessi orari ma resterà totalmente chiusa i lunedì e i mercoledì.

Un commento

  1. Verita 6 Luglio 2026 11:18

    Ma come?

    Non ne era stata annunciata l’apertura h24 qualche giorno fa?

    Messaggi fuorvianti

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