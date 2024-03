Messina-Foggia, il giorno della sfida

Calcio d'inizio alle ore 14 allo stadio Franco Scoglio. La possibile formazione e tutto quello che c'è da sapere

MESSINA – Gioca quest’oggi in anticipo il Messina che alle ore 14 ospita il Foggia. La sfida sarà diretta dall’arbitro Luongo di Napoli. Con lui il Messina non ha precedenti nelle ultime due stagioni, mentre contro il Foggia sì e non sono positivi, come vi abbiamo raccontato in settimana.

La sfida, valida per la 33ª giornata del campionato, sarà uno scontro diretto per accedere ai playoff, il Foggia precede di un solo punto i biancoscduati in decima posizione. Entrambe le formazioni vengono da un buon momento e il Messina nel solo girone di ritorno meriterebbe un posto ai playoff le cui date sono state svelate e a cui deve adesso guardare.

Tornano tutti a disposizione in casa Messina e molto probabilmente si tornerà al 4-2-3-1, in settimana sia Plescia che il direttore sportivo Domenico Roma hanno parlato del Foggia come la sfida in cui archiviare la salvezza. Sarebbe anche uno splendido modo di ringraziare i tifosi che tra l’altro non vedono i propri beniamini giocare in casa dal 6 marzo, in quell’occasione turno infrasettimanale contro il Crotone poi sono seguite due lunghe trasferte.

La possibile formazione Messina-Foggia

Col rientro in gruppo di Michele Emmausso è probabile si torno al 4-2-3-1. In porta Ermanno Fumagalli, sulle fasce Lia e Ortisi con al centro della difesa Manetta che dovrebbe ritrovare Pacciardi, qualche problemino in settimana per Dumbravanu che potrebbe accomodarsi in panchina. La coppia di centrocampo vede tre nomi per probabili due posti, i tre sono Franco, Firenze e Frisenna. In avanti Rosafio, Emmausso e Zunno a supporto della punta Plescia che in settimana ha mostrato di aver ritrovato condizione e, nel test in famiglia di mercoledì, gol.