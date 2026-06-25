Messina, giuramento a Palazzo Zanca per 22 nuovi agenti della Polizia municipale

2 sono a tempo indeterminato e 20 determinato

MESSINA – “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione e per il pubblico bene”. Con questa formula di rito, 22 nuovi agenti (2 a tempo indeterminato e 20 determinato) della Polizia Municipale di Messina hanno prestato il solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica.

“È il primo giuramento che mi trovo a vivere all’inizio del mio secondo mandato ed è un momento particolarmente emozionante. Lo è ancora di più perché questa assunzione segna una tappa importante per la città di Messina, con l’ingresso di un numero significativo di nuovi agenti che contribuiranno a rafforzare il servizio sul territorio. Ringrazio il segretario generale per il grande lavoro svolto e per l’impegno profuso nel raggiungimento di questo importante risultato” – ha detto il sindaco Federico Basile -. Rivolgendosi ai neoassunti, il primo cittadino ha evidenziato il percorso affrontato per superare il concorso e il ruolo centrale che saranno chiamati a svolgere.

“Avete affrontato un percorso impegnativo, superando prove selettive e fisiche importanti. Oggi raggiungete un traguardo significativo, ma deve essere considerato un punto di partenza per la vostra crescita professionale. La Polizia Municipale rappresenta l’istituzione più vicina ai cittadini e per questo vi è richiesto senso di responsabilità, disponibilità al dialogo e spirito di servizio”. Basile ha inoltre ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel miglioramento delle condizioni operative del Corpo.

“Ho voluto mantenere personalmente la delega alla Polizia Municipale perché credo fortemente nell’importanza di un confronto costante con il Corpo. L’Amministrazione è impegnata a realizzare una nuova sede più funzionale e a dotare gli agenti di strumenti sempre più adeguati per svolgere al meglio il proprio lavoro. Impegno, collaborazione e senso di appartenenza devono essere i principi guida del percorso che vi attende”.

La segretaria generale Rossana Carrubba ha rivolto un messaggio di incoraggiamento ai nuovi agenti. “Ho già avuto modo di incontrarvi in occasione della firma dei vostri contratti e oggi sono felice di condividere con voi questo momento così importante. Siate orgogliosi del ruolo che andrete a ricoprire e fieri di servire la nostra amata città. Vi auguro di vivere questa esperienza professionale con entusiasmo, dedizione e senso delle istituzioni”.

Il comandante della Polizia Municipale, Giovanni Giardina, ha annunciato che i nuovi agenti saranno assegnati al Servizio Operativo Territoriale. “Il vostro contributo sarà prezioso per rafforzare la presenza della Polizia Municipale sul territorio e migliorare i servizi offerti alla cittadinanza. Ringrazio il sindaco e il segretario generale per l’attenzione e il sostegno costantemente dimostrati nei confronti del Corpo. A tutti voi rivolgo il mio augurio di buon lavoro”.

Nel corso della cerimonia è intervenuto anche il cappellano del Corpo, padre Centorrino, che ha voluto richiamare il valore umano e spirituale del servizio svolto dagli agenti. “Quello di oggi è un momento particolarmente significativo. Tra l’aspetto umano e quello spirituale deve esserci una piena sintonia: sono due dimensioni che si completano e che possono accompagnarvi nel lavoro quotidiano al servizio della città. Auguro a tutti voi un buon cammino professionale e umano. Viva Messina e viva la Polizia Municipale”.