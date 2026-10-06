Messina. La II Municipalità chiede di intitolare via degli Agrumi a Mino Licordari

E' la strada di collegamento con lo stadio Franco Scoglio

Una delibera approvata all’unanimità per proporre all’amministrazione comunale l’intitolazione di via degli Agrumi alla memoria dell’avvocato Girolamo “Mino” Licordari. La richiesta è arrivata nel corso dell’ultima seduta consiliare della II Municipalità.

Il legame con lo stadio e la tradizione calcistica cittadina

Il quartiere ricorda che l’avvocato Mino Licordari è stato una figura di primo piano nel panorama professionale, giornalistico e televisivo di Messina, distinguendosi per il costante impegno nella divulgazione e nel racconto delle vicende sportive e del calcio cittadino. La scelta di via degli Agrumi non è casuale: l’arteria viaria del villaggio Cep rappresenta la via d’accesso al complesso sportivo “Franco Scoglio”, il principale impianto calcistico della città e un luogo fortemente identificativo della tradizione sportiva locale.

L’iter e il passaggio all’amministrazione comunale

La proposta era già stata esaminata e approvata all’unanimità dalla I Commissione circoscrizionale lo scorso 17 settembre, con la redazione di un apposito curriculum biografico allegato alla delibera. Il Consiglio della II Municipalità ha quindi ratificato l’indirizzo con il voto favorevole dei consiglieri presenti.

Il documento amministrativo è stato ora trasmesso al sindaco, all’assessore con delega alla Toponomastica, al dirigente del dipartimento competente e, per conoscenza, agli organi di governo circoscrizionale e agli Affari Generali, affinché l’ente possa formalizzare l’intitolazione della strada alla memoria del noto giornalista messinese.