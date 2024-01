Messina. Il 6 luglio Sfera Ebbasta allo stadio “Scoglio”

Il rapper sta battendo ogni record e sarà il quinto artista allo stadio. Ecco quando parte la prevendita

MESSINA – Ora c’è la data. Come anticipato, il rapper Sfera Ebbasta si esibirà allo stadio “Franco Scoglio” di Messina. L’appuntamento è il 6 luglio al San Filippo. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16 di martedì 23 gennaio sul sito Vivo concerti, che produce il tour iin collaborazione con “Thaurus Live”, e dalle 16 di domenica 28 gennaio nei punti vendita autorizzati.

Il 24 e il 25 giugno sarà a San Siro, il 28 a Bari, il 6 luglio a Messina e il 16 agosto a Olbia. Sfera Ebbasta, che vanta 189 dischi di platino e 38 dischi d’oro, sarà il quinto artista di grande risonanza a esibirsi allo stadio “Franco Scoglio” nell’estate 2024. Nel 2020, l’artista ha festeggiato il record di dischi venduti in Italia nel decennio 2010-2019 e intanto ha scalato un’altra classifica: quella degli artisti con più brani piazzati al primo posto in top singoli. Nel 2023 è stato anche l’artista italiano più ascoltato su Spotify.

Già doppio disco di platino, il suo ultimo album, “X2VR”, infatti, è quello più ascoltato di sempre su Spotify in Italia nelle prime 24 ore e ha totalizzato oltre 300 milioni di stream totali sulle piattaforme.

Gli altri concerti e l’idea PalaRescifina

Sarà un’estate particolarmente ricca di eventi per Messina allo stadio. Sabato 15 giugno toccherà a Geolier. Il 28 dello stesso mese è atteso Ultimo, mentre due giorni dopo, domenica 30, toccherà a Zucchero. Infine i Negramaro, in programma per mercoledì 3 luglio. E a loro si aggiungerà, appunto, Sfera Ebbasta. Ma non è finita perché l’amministrazione starebbe lavorando ad altri eventi da ospitare al PalaRescifina, già in primavera, ricalcando quanto fatto nel novembre scorso con la doppia data di Ligabue.

