Messina. Impianti sportivi, il Comune attende le richieste per l'assegnazione - Tempostretto

Entro il 31 luglio andranno inviate le istanze indicando la palestra o il palazzetto che si vuole utilizzare, specificando lo sport e il campionato da disputare

MESSINA – Si preannuncia un’estate caldissima sul fronte sportivo cittadino e il Comune di Messina per non arrivare impreparato comunica alle Federazioni, Enti o Associazioni di inviare le richieste di spazi in cui allenarsi, e disputare i rispettivi campionati, entro il 31 luglio 2023, “al fine di consentire la massima partecipazione ai procedimenti di assegnazione spazi” specificano dal Comune.

L’istanza di assegnazione spazi, si potrà scaricare a questo link, e dovrà essere indicata, oltre gli estremi delle società o associazioni sportive, l’attività che si intende programmare per la stagione sportiva 2023-2024 ed il campionato a cui si intende partecipare. Una volta compilata l’istanza questa dovrà essere inviata in modalità telematica a protocollo@pec.comune.messina.it e indirizzata al dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese – servizio Sport, Spettacolo e Sviluppo Turistico entro la scadenza prevista.

Le realtà sportive consolidate

Seguendo, nella stagione che si va a concludere, molte delle società e associazioni sportive di Messina il dossier impianti sportivi resta un tema molto attuale. Se, guardando solo alle maggiori realtà cittadine, da una parte alcune possono contare su impianti privati o già in gestione: per esempio l’UniMe con la pallanuoto in Serie B o il gruppo nuoto agonisti che ottiene buoni risultati a livello nazionale, il Ct Vela Messina in Serie A1 di tennis con i campi in viale della Libertà o il Messina Futsal in Serie B che ha in gestione il PalaMontepiselli.

Dall’altra ci sono quelle società e associazioni che invece devono fare affidamento ad una struttura del Comune: la Top Spin Messina in Serie A1 di tennistavolo che quest’anno si è divisa tra PalaRescifina e palestra di Villa Dante; l’Akademia Sant’Anna in Serie A2 femminile di pallavolo che è stata ospitata alla Cittadella Sportiva Universitaria, ma vorrebbe tornare a giocare in un palazzetto comunale, l’idea è il PalaRescifina; sempre in una serie A2, che disputerà per il quarto anno consecutivo, il Team Scaletta di calcio a 5 che si è allenato e ha disputato le partite casalinghe al PalaMili.

Calcio e basket “bisognose” di impianti

Senza dimenticare lo sport che ha più seguito ovvero il calcio che l’anno prossimo avrà due squadre cittadine “bisognose” di un impianto. Da una parte l’Acr Messina in Serie C, ma resta ancora da vedere come si risolverà la vendita della società a cui dovrà seguire l’iscrizione al campionato da parte del nuovo acquirente, e dalla prossima stagione ci sarà un’altra squadra cittadina, la Messana, che avrà bisogno di un impianto diverso in cui disputare il prossimo campionato di Eccellenza.

Altro sport “affollato” è il basket, nella prossima stagione in B Interregionale maschile ci saranno due squadre messinesi: Castanea Basket e Basket School Messina. In stagione hanno giocato rispettivamente presso il PalaRitiro e il PalaMili. Una terza squadra messinese ha sfiorato la promozione ed è la Fortitudo Messina, questi ultimi avevano come impianto di casa il PalaRussello (nell’immagine in evidenza). In vista della prossima stagione per tutte queste società il Comune, oltre a consentire alla partecipazione nell’assegnazione degli spazi, dovrebbe consentire la possibilità di allenarsi e disputare dei campionati in modo dignitoso senza esporli alla possibilità di saltare allenamenti, per infiltrazioni d’acqua in inverno, o alla chiusura nelle partite decisivi per la mancanza di agibilità delle tribune.