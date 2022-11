Messina. Il corpo senza vita di una 57enne ritrovato in via Salandra - Tempostretto

La donna, senza fissa dimora, aveva trovato rifugio in un casolare abbandonato

MESSINA – Il cadavere di una donna ungherese, 57 anni, senza fissa dimora, è stato trovato questa mattina in un casolare abbandonato nella parte bassa di via Salandra. Secondo quanto si è appreso, la donna aveva allestito lì un alloggio di fortuna assieme ad un altro clochard. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a chiamare i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno forzato un cancello (nella foto) per consentire agli agenti di Polizia e ai sanitari del 118 di accedere al rudere. I medici, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 57enne.