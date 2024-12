Messina in musica, Arisa in concerto a piazza Duomo

Stasera l'esibizione Ecco la possibile scaletta, tra i maggiori successi della cantante. E ci si prepara al Capodanno

MESSINA – Stasera alle 21 è il momento del concerto di Arisa a piazza Duomo, dopo l’esibizione di ieri di Clementino. In primo piano i suoi successi, da “Controvento” e “Sincerità” a “La notte”,

In più stasera, 29 e 31 dicembre Laura Pausini si esibiscel PalaRescifina. E ad aprire il concerto sarà il giovane Nico Arezzo, classe 1998 e fresco di pubblicazione del suo primo album di inediti “Non c’è mare”. Se l’ultimo anno vedrà la cantante, con il suo tour mondiale, a Messina, il capodanno a Piazza Duomo sarà invece nel segno di Rds. In programma Tutti pazzi per Rds, con la partecipazione di dj messinesi e di Radio Zenith.

“A Piazza Cairoli ci sarà un palco dedicato a tutti, con musica e spettacoli di ogni tipo in orari consoni alle famiglie, dal primo pomeriggio in poi”, ha messo in evidenza l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro.

La possibile scaletta (fonte Donna glamour)

Ero romantica

Psyco

Agua de coco

Altalene

Maddalena

Licantropo

Controvento

Guardando il cielo

Ho cambiato i piani

‘A pizza

La casa dell’amore impossibile

Ortica

Vasame

‘O surdato ‘nnammurato

Per vivere ancora

Potevi fare di più

Io vivrò senza te

La notte

Verosimile

Cuore

L’arca di Noè

Meraviglioso amore mio

Sincerità

Abbi cura di te

Si vola

Lascerò

Tu mi perdicion

Baciami stupido

Nella foto Arisa dalla sua pagina Fb.

