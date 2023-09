Messina. Incidente in galleria e lunghe code in tangenziale - Tempostretto

Lievemente ferita una giovane di 20 anni

MESSINA – Una ragazza di 20 anni è rimasta ferita in seguito ad un incidente autonomo all’interno di una galleria in Tangenziale, tra S. Filippo e Gazzi. La giovane, che viaggiava a bordo di una Peugeot, è stata trasportata in ospedale per accertamenti con un’ambulanza del 118. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Lunghe code, sino a 2 chilometri, in Tangenziale, sin dall’ingresso di Tremestieri in direzione Messina Centro. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale.