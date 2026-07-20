Messina. La cagnolina di Enzo Miao cerca famiglia, l’appello

Intanto emergono nuovi dettagli dalle indagini sull'incidente mortale

Messina – Cerca casa Red Noise, fedele compagna di Enzo Miao, il tiktoker travolto e ucciso da una moto sul viale Gazzi, lo scorso 10 luglio. La cagnolina era con Enzo La Foresta al momento dell’impatto, i presenti e la Polizia Municipale, guidata dal comandante Giovanni Giardina, sono riusciti a metterla in sicurezza affidandola alla famiglia del 49enne. Con loro, però, non può rimanere, per motivi di salute. Sui social è perciò partita la corsa per cercarle una famiglia che possa prendersi cura di lei. Nei principali gruppi delle sigle animaliste attive in città e nei gruppi di adozione è possibile vedere le foto della cagnolina, dolcissima e ben educata, e avere tutte le informazioni utili e i contatti.

Red Noise cerca famiglia, l’appello

“Enzo non c’è più ma è rimasta lei, buona come il pane, alla quale manca il terreno sotto i piedi. Non vogliamo polemiche ma una nuova situazione per lei, chiediamo aiuto per tante condivisioni, per farla arrivare sulla bacheca giusta. Con tutta la forza che avete. Offriamo il nostro aiuto e gireremo le richieste a chi se ne sta occupando”, scrive sulle pagine social l’Aipae Messina cuccioli rescue, la sigla di volontari animalisti.

L’impatto mortale sul viale Gazzi, cosa dicono le indagini

Intanto arrivano i primi risultati degli accertamenti sull’incidente costato la vita al tiktoker. In particolare dall’alcool e drug test sul 49enne in sella alla Zontes che ha travolto Enzo La Foresta, che sono negativi. Il commerciante, quindi, guidava la moto senza aver assunto superalcolici né stupefacenti. Si attendono ora i riscontri tecnici dalle analisi sul luogo dell’incidente e la perizia tecnica sul mezzo, che era stato immatricolato soltanto un giorno prima e non era assicurato. Pochi lumi, invece, dalle videocamere di sorveglianza: quelle presenti in zona non hanno immortalato l’impatto.

La morte di Enzo Miao, i particolari

L’autopsia effettuata dal medico legale Giovanni Andò, intanto, conferma che l’impatto è stato violentissimo: il pedone è stato stroncato sul colpo da fratture di ogni genere, dal cranio agli arti superiori, ed anche gli organi interni erano gravemente lesionati. Al momento il commerciante di 49 anni è indagato a piede libero per omicidio stradale.