Messina, la mostra sul terremoto più ricca e “scontata” per le feste natalizie

Biglietti a prezzo simbolico per i residenti per il MuMe e la Mostra 1908 CittàMuseoCittà

Messina – Si arricchisce la collezione della mostra permanente 1908 CittàMuseoCittà al MuMe, che dal 20 dicembre al 6 gennaio sarà visitabile ad un prezzo poco più che simbolico.

L’offerta del Museo

Più di cinquanta opere sono state aggiunte alla collezione permanente, mentre una guida interattiva plurilingue su smartphone dedicata ai visitatori per approfondire la conoscenza di periodi storici, opere e artisti è ancora disponibile, così come gli smart glasses e intelligenza artificiale per immergersi nella realtà virtuale e in contenuti di realtà aumentata. La mostra è inclusiva: c’è una guida LIS per visitatori audiolesi e sordi, pannelli tattili per ipovedenti, una guida cartacea dedicata alle abilità cognitive diverse. Sono queste le principali novità che il visitatore trova già in funzione nel Museo regionale Accascina e al Museo del Terremoto.

Biglietti agevolati per i residenti

Dal 20 dicembre al 6 gennaio 2025 i messinesi residenti potranno accedere con condizioni agevolate, acquistando il biglietto di accesso alla Mostra 1908 a 2 euro anziché 7 euro e fruendo gratuitamente della realtà aumentata con smartglasses che saranno inclusi nel biglietto di accesso al Museo.

Gli orari ordinari di apertura del Museo: da martedì a sabato dalla 9 alle 19 (la biglietteria chiude alle 18) e domenica dalla 9 alle 13:30 (la biglietteria chiude alle 12).

La mostra 1908 CittàMuseoCittà è aperta negli stessi giorni e orari ma con ingressi scaglionati ogni ora (dalle 9 fino a chiusura della biglietteria) con massimo 15 persone per ingresso.

I giorni 25 dicembre e 1 gennaio il Museo resterà chiuso.