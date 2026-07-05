Messina la Venere strabica

Davanti all'Agorà dello Stretto la contraddizione di due modelli di sviluppo che tiene al palo Messina torna a far male

di Alessandra Serio

Fa male lo strabismo di questa città. Vuole sedere ai tavoli palermitani e invidia il dinamismo di Catania. Rincorre i salotti romani e punta su Africa e Mediterraneo integrato. Libera il lungomare, si riappropria della Fiera e nello stesso tempo si tuffa con entusiasmo nei cantieri del Ponte sullo Stretto che la cannibalizzeranno da Nord a Sud.

Modelli di sviluppo opposti

Due progetti, due modelli di sviluppo opposti: da un lato si riqualificano e ampliano gli spazi verdi, ci si riappropria dei lungomari, si progetta viabilità a basso impatto; dall’altro si continua a invocare come salvifica una mega opera che trasformerà il territorio in cantiere a cielo aperto e che negherà nuovamente alla città il suo mare.

In attesa di scegliere quale futuro progettare

Quali sono i giovani messinesi che dobbiamo formare? Quelli che lavoreranno in edilizia, al ponte e ai cantieri o quelli che lavoreranno nel turismo? Qualcuno dirà che si tratta di modelli compatibili. Io continuo a pensare che, guardando con un occhio a destra e uno a sinistra, si avanzi a fatica. Fa molto male lo strabismo di questa città. Soprattutto davanti allo spettacolo dell’Agorà.

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