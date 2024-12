Messina, l’addio di Pavone è ufficiale: 8 giorni fa il “caso” delle dimissioni respinte

Il club ha ufficializzato la separazione dal ds

MESSINA – A meno di 10 giorni dal “caso” delle dimissioni del direttore sportivo Giuseppe Pavone, respinte dalla società, il Messina ha comunicato di essersi separato dal proprio ds. Con una nota brevissima, di appena 30 parole, il club ha ufficializzato l’addio: “L’ACR Messina comunica che, in data odierna, è stato risolto il contratto con il direttore sportivo, Giuseppe Pavone. Il club ringrazia il dirigente per il lavoro svolto a Messina”. Resta il clima di confusione che aleggia intorno alla società nelle settimane del possibile passaggio delle quote, ma soprattutto nel silenzio totale della proprietà sul tema.