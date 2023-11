Messina. L'assessore Currò visita l'Albino Luciani e testa a sorpresa la mensa scolastica - Tempostretto

Dopo le segnalazioni sulla qualità del servizio: "giudizio positivo"

MESSINA – Dopo il caso di “disattenzione”, l’assessore comunale alla Pubblica istruzione Pietro Currò si è recato oggi in visita istituzionale all’Istituto Comprensivo Albino Luciani, plesso primo Molino. Accolto dalla dirigente scolastica Grazia Patanè, oltre che discutere di tematiche legate al mondo della scuola, l’assessore ha voluto condividere il pranzo con gli alunni dell’istituto.

“Con immenso piacere ho condiviso il momento conviviale anche perchè l’interesse per l’alimentazione è grande – ha detto Currò – e per questo noi, in qualità di amministratori, vogliamo vivere insieme ai bambini questo momento e verificare in prima persona cosa e come mangiano; la qualità del cibo e il loro benessere è per noi una priorità assoluta. Il menu a base di pasta con minestrone e parmigiano, petti di pollo con carote lesse, pane e frutta, accompagnato da un giudizio positivo sul cibo per qualità e quantità, oltre che un’adeguata organizzazione e pulizia”. Dopo alcune segnalazioni negative sul servizio di mensa scolastica, che interessa 21 scuole cittadine, l’amministrazione comunale ha avviato una serie di verifiche sulla qualità del cibo.