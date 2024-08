Il traffico a Mili e nella zona sud per i lavori Amam: “Ci vorranno circa 6 giorni”

Lunghe code soprattutto in direzione centro, ma bisognerà pazientare finché non saranno completati i lavori "Cassina", come ha spiegato l'azienda

Lunghe code, stamattina, a Mili Marina, a causa di lavori in corso. Fila unica soprattutto in direzione centro città e tempi dilatati per arrivare almeno all’entrata di Messina Sud Tremestieri. Una situazione segnalata da una gran quantità di abitanti provenienti dai villaggi del litorale ionico e che è figlia di un cantiere in cui sta operando l’Amam, sulla SS114, all’altezza del bivio verso il paese.

Cosa si sta facendo a Mili

Come spiegato dall’azienda, si tratta del completamento dei lavori Masterplan (e quindi fondi Fsc) denominati “Cassina”. L’operazione è entrata nell’ultima fase e prevede il collegamento di un tratto di condotta di mandata dell’impianto di sollevamento fognario denominato “Canneto”, recentemente sostituito. L’allaccio tra la tubazione “vecchia” e quella “nuova” dovrà avvenire proprio al centro della SS114 e ci vorranno circa 6 giorni.

Amam: “La ditta lavorerà su più turni”

Amam ha assicurato che la ditta “lavorerà su più turni giornalieri per ridurre la tempistica e limitare i disagi della circolazione viaria”. A chi proviene dalla zona sud di Messina, quindi, servirà un po’ di pazienza per qualche giorno, soprattutto nelle ore di punta. La prossima settimana, inoltre, per riparare la perdita di Santa Margherita scatterà un nuovo distacco idrico. L’intervento sarà il 3 settembre e dovrebbe durare circa 12 ore.