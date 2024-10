Messina. Nuova biglietteria aliscafi, lavori in corso fino al 10 gennaio

Sala d'attesa più ampia e percorsi riparati

Una sala d’attesa più ampia, al riparo non solo dalla pioggia ma anche dal sole, nuovi bagni e un’altra sala più piccola. Sono iniziati la scorsa settimana i lavori per la “Realizzazione della nuova biglietteria nel Porto Storico di Messina”.

Se ne occuperà, fino al prossimo 10 gennaio, la Antium Costruzioni srl di Milazzo.

Resteranno in piedi i gazebo installati a febbraio 2023, che coprono il percorso fino a imbarchi e sbarchi.

In attesa di un progetto più ampio

In fase di redazione un nuovo progetto, da 5 milioni, che prevede l’ormeggio dei mezzi navali veloci in affiancamento a pennelli perpendicolari alle banchine. L’obiettivo è quello di creare un percorso non esposto alle intemperie sin dalla stazione marittima, simile a quello previsto tra gli imbarchi pubblici e privati di Villa San Giovanni.