Messina Servizi, 5 mezzi e “tanti operatori” per bonificare le discariche in città

L'azienda all'attacco: "La città merita un buongiorno diverso. La raccolta è al 59%, l'obiettivo resta il 65 ma serve il rispetto delle regole"

MESSINA – Messinaservizi è intervenuta per bonificare diverse zone della città. Dalle aree intorno alle Case Gialle a viale Gazzi, via Portone Militare e rione Sant’Annibale, alle prese con numerose discariche. Ci sono voluti più di 5 mezzi e tanti operatori, ha spiegato l’azienda sui propri canali ufficiali. Poi l’affondo: “Messina merita un buongiorno diverso, uno in cui le risorse vengono impiegate per migliorare i servizi e non per affrontare l’inciviltà di chi continua a ignorare le regole”.

Saranno installate le telecamere

Messinaservizi ha ricordato che “abbandonare i rifiuti è un reato penale e prevede sanzioni da 1.000 a 10.000 euro, nei casi più gravi anche l’arresto. Nonostante tutto, c’è ancora chi sceglie di non rispettare queste regole, danneggiando la città e mettendo a rischio gli sforzi di chi lavora ogni giorno per renderla più pulita. La Polizia Municipale installerà proprio qui delle telecamere per monitorare e prevenire ulteriori abbandoni e i controlli verranno intensificati. Non possiamo più tollerare questi comportamenti che compromettono il decoro urbano e i risultati che abbiamo ottenuto grazie al contributo di tanti cittadini responsabili”.

Raccolta differenziata al 59%

Infine un passaggio sui risultati raggiunti e su quanto c’è ancora da fare: “Ad agosto, abbiamo raggiunto il 59% di raccolta differenziata, un ottimo traguardo che ci avvicina al nostro obiettivo del 65%, ma è chiaro che possiamo fare di più se tutti rispettiamo le regole. Differenziare correttamente aiuta a ridurre i costi di smaltimento e migliorare la qualità dei servizi per tutti”.