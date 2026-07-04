Messina. E’ il giorno dell’addio a Giulia Scimone, figlia di tutta Messina

Lutto cittadino per i funerali al Duomo oggi pomeriggio alle 16.30

Bandiere a mezz’asta e invito alla serrata per le attività private cittadine, oggi a Messina, in segno di lutto per Giulia Scimone. Oggi pomeriggio sono infatti previsti i funerali della sedicenne uccisa in via Circuito nella notte tra il 28 e il 29 giugno da una moto in impennata. In carcere il 19enne Alessandro Mondo, in sella al due ruote che ha compiuto la “prodezza motociclistica”. La commozione per la morte della ragazzina è ancora forte a Messina, dove tanti cittadini chiedono una maggiore attenzione alla sicurezza della zona nord, d’estate frequentata a tutte le ore dai giovanissimi.

Addio a Giulia

Oggi però non è il giorno delle polemiche ma c’è spazio soltanto per il ricordo di Giulia, che sarà accompagnata nel suo ultimo viaggio, nella Cattedrale del Duomo, dalle 16.30. In occasione dell’inizio della celebrazione, il sindaco di Messina Federico Basile invita associazioni, sportive e di altro genere, organizzazioni politiche e attività ad osservare un minuto di silenzio, così che tutta l’intera città possa far sentire il suo abbraccio alla famiglia di Giulia.

Giulia è figlia di questa città

I genitori della ragazza, i parenti, i compagni di scuola al Sequenza e i tanti amici della giovane si ritroveranno a piazza Duomo per dire addio a Giulia. Certamente saranno in tanti anche tra quelli che non l’hanno conosciuta direttamente a voler prendere parte alle esequie. Giulia è figlia di questa città, è la scritta che campeggia nei due striscioni esposti dai tifosi del Messina allo stadio ed in via Circuito, nei pressi del luogo dell’incidente.