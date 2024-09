Messina-Taranto, il giorno della sfida

Fischio d'inizio alle ore 20:45, la vittoria per una delle due squadre potrebbe essere la svolta positiva in questo avvio di campionato

MESSINA – Torna in casa il Messina che stasera alle ore 20:45 affronterà il Taranto. Le due società vivono un momento complicato e una vittoria questa sera al “Franco Scoglio” potrebbe far voltare pagina a questo inizio di campionato che non le ha viste ancora ottenere i tre punti dopo due giornate.

Da parte del Messina c’è la consapevolezza di avere finalmente tutti a disposizione, anche se non tutti completamente nella miglior condizione possibile e soprattutto con un tassello, quello dell’attaccante esterno, ancora mancante. Dalle parti di Taranto. invece. la consapevolezza di non aver nulla da perdere e di essere pronti a vendere cara la pelle.

In casa Messina non si è parlato tanto di società e protesta dei tifosi, che però confermano che non saranno sui gradoni a tifare i biancoscudati. Ma si era parlato tanto di mercato con i due svincolati Beltrame e van Hoeven, che si erano aggregati al gruppo ma sono stati bocciati dallo staff tecnico. Il Messina arriva quindi alla terza giornata con sulla carta ancora un’operazione da fare. Ma il mister forse ha visto qualcosa in allenamento che lo ha rassicurato.

Quanto alla probabile formazione di questa sera, si andrà quasi certamente verso un 4-3-3 con Krapikas tra i pali; a destra Lia con Manetta, rientrante dalla squalifica, e Rizzo in mezzo; a sinistra Ortisi, anche se Morleo è rientrato nei ranghi. Centrocampo che dovrebbe vedere Frisenna, Anzelmo e Pedicillo. Nei tre davanti si potrebbe provare Anatriello largo a destra, come nel finale di Cerignola, in mezzo Luciani e a sinistra Petrungaro.

