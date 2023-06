Sono stati rinnovati e presto entreranno in funzione

Installati diversi anni fa, funzionanti per qualche tempo e poi dismessi. Torneranno presto in funzione gli autovelox, rinnovati, a Pace e Santa Margherita.

Operai ancora al lavoro per sistemare la segnaletica e le telecamere di videosorveglianza, per evitare che, come in passato, vengano vandalizzati.