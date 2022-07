Messina. Una task force per il risanamento: ecco il bando per reclutare 6 esperti - Tempostretto

Le figure professionali supporteranno il Commissario Straordinario del Governo per il risanamento, Prefetto Cosima Di Stani

MESSINA – Quasi in concomitanza con l’addio di Marcello Scurria alla guida di Arisme, l’Agenzia per il Risanamento di Messina, l’assessore Salvatore Mondello, su indicazione del Commissario Straordinario del Governo per il risanamento Prefetto Cosima Di Stani, ha reso noto che è in pubblicazione a questo indirizzo l’avviso di collaborazione professionale – Team di esperti (ACT102-30.06.2022), a seguito di convenzione sottoscritta lo scorso 20 giugno tra la società Eutalia srl e l’Agenzia per la Coesione Territoriale. La documentazione di adesione dovrà essere trasmessa tramite il sito www.eutalia.eu, entro e non oltre le ore 18 di domenica 10 luglio.

Eutalia srl e l’Agenzia per la Coesione Territoriale, nell’ambito del Programma Operativo Complementare al Pon Governance e CI 2021-2020, al fine di rafforzare – attraverso il supporto di professionalità specialistiche da reperire sul mercato – le amministrazioni territoriali e gli enti locali titolari di interventi, hanno sottoscritto la convenzione “Task Force Sisma. Supporto agli Enti beneficiari degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e allo sviluppo nei territori interessati da eventi sismici”.

Le figure richieste

Al riguardo, la struttura del Commissario di Governo per la riqualificazione delle baraccopoli di Messina sarà destinataria di assegnazione di esperti per l’espletamento delle attività ad essa connesse.

Le figure professionali richieste a supporto del Commissario Straordinario del Governo sono le seguenti:

Profilo professionale A. n. 3 Esperti tecnici junior specialisti per supporto tecnico-amministrativo;

Profilo professionale B. n. 2 Esperti junior per supporto tecnico amministrativo;

Profilo professionale C. n. 1 Esperto junior specialista per supporto amministrativo.

Il bando è consultabile anche a questo indirizzo.