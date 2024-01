Messina. Vandalizzato l’autovelox di via Consolare Pompea

Il rilevatore di velocità è stato pitturato di nero e aveva smesso di funzionare

MESSINA – Autovelox in tilt in via Consolare Pompea. Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio qualcuno ha pitturato di nero il rilevatore di velocità, di fatto manomettendolo. La polizia municipale se n’è accorta da remoto. Spiega il commissario Giovanni Giardina: “Siamo intervenuti prontamente e lo strumento è stato ripulito”.

Di recente, un nostro lettore aveva espresso dei dubbi sul suo funzionamento. Risponde sempre Giardina, che è anche comandante della Polizia metropolitana: “Gli autovelox vengono ogni anno controllati da una società importante di Firenze, sottoposti a revisione e tarati. Di conseguenza, funzionano alla perfezione. Quello di Canneto, in questo momento, è sottoposto proprio a questa verifica”.