Messina, via al nuovo cantiere per la pista ciclabile a Ganzirri: le date

Si lavorerà nel tratto "E-F": occhio ai divieti di sosta e transito e ai limiti di velocità

MESSINA – Dal 10 novembre al 19 dicembre la ditta P.I.C.A. srl, che si è aggiudicata i lavori per la pista ciclabile del Lago Grande, eseguirà i lavori in un altro tratto, quello denominato E-F. Lo “svela” l’ordinanza n. 1586, pubblicata su Albo Pretorio il 6 novembre, e con cui il dipartimento servizi manutentivi regolamenta di fatto la viabilità in quel tratto, quello più a nord del lago. Nel mese di settembre si è lavorato al tratto G-F.

Pista ciclabile a Ganzirri: divieti e limiti di velocità

Per proseguire i lavori per la pista ciclabile a Ganzirri, dal 10 novembre al 19 dicembre saranno istituiti divieti di sosta 0-24 con rimozione coatta, ambo i lati, così da poter delimitare le aree di cantiere. Sarà anche istituito il divieto di transito pedonale nel marciapiede lato lago e garantita, in sicurezza, la continuità del transito di pedoni sul marciapiede opposto. Sarà poi istituito il divieto di transito veicolare lato lago, dove la carreggiata sarà ristretta a 1,55 metri, e garantito il regolare transito nel resto della strada. E vigerà il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Qual è il tratto E-F

A fine settembre erano state accolte le richieste della sesta municipalità. Tra queste proprio la partenza immediata dei lavori in alcuni tratti. Oltre all’E-F in oggetto, erano stati dati pareri positivi per i tratti B-C ed F-G. Il tratto E-F va dall’incrocio con le SP43 ed SP46 e fino all’intersezione con la via Consolare Pompea.