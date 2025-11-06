 Messina, via al nuovo cantiere per la pista ciclabile a Ganzirri: le date

Messina, via al nuovo cantiere per la pista ciclabile a Ganzirri: le date

Giuseppe Fontana

Messina, via al nuovo cantiere per la pista ciclabile a Ganzirri: le date

giovedì 06 Novembre 2025 - 12:00

Si lavorerà nel tratto "E-F": occhio ai divieti di sosta e transito e ai limiti di velocità

MESSINA – Dal 10 novembre al 19 dicembre la ditta P.I.C.A. srl, che si è aggiudicata i lavori per la pista ciclabile del Lago Grande, eseguirà i lavori in un altro tratto, quello denominato E-F. Lo “svela” l’ordinanza n. 1586, pubblicata su Albo Pretorio il 6 novembre, e con cui il dipartimento servizi manutentivi regolamenta di fatto la viabilità in quel tratto, quello più a nord del lago. Nel mese di settembre si è lavorato al tratto G-F.

Pista ciclabile a Ganzirri: divieti e limiti di velocità

Per proseguire i lavori per la pista ciclabile a Ganzirri, dal 10 novembre al 19 dicembre saranno istituiti divieti di sosta 0-24 con rimozione coatta, ambo i lati, così da poter delimitare le aree di cantiere. Sarà anche istituito il divieto di transito pedonale nel marciapiede lato lago e garantita, in sicurezza, la continuità del transito di pedoni sul marciapiede opposto. Sarà poi istituito il divieto di transito veicolare lato lago, dove la carreggiata sarà ristretta a 1,55 metri, e garantito il regolare transito nel resto della strada. E vigerà il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Qual è il tratto E-F

A fine settembre erano state accolte le richieste della sesta municipalità. Tra queste proprio la partenza immediata dei lavori in alcuni tratti. Oltre all’E-F in oggetto, erano stati dati pareri positivi per i tratti B-C ed F-G. Il tratto E-F va dall’incrocio con le SP43 ed SP46 e fino all’intersezione con la via Consolare Pompea.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Omicidio di Capizzi, Giacomo Filaro non risponde al giudice ma scagiona padre e fratello
“Vi siete dimenticati di pagare”: la denuncia social di un ristorante di sushi a Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED