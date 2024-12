Milazzo, Stefano Fresi al teatro Trifiletti con Dioggene

Il fortunato monologo di Giacomo Battiato stasera a Milazzo. Al Trifiletti anche i ragazzi delle scuole su invito del sindaco Midili

Milazzo – Il secondo appuntamento della stagione del teatro Trifiletti di Milazzo è forse lo spettacolo di punta dell’intero cartellone. Sul palco il noto attore Stefano Fresi nel monologo in tre atti “Dioggene”, tra i più visti nei teatri italiani dell’ultimo anno. Unico appuntamento sabato 21 dicembre alle ore 21.

I giovani a teatro

Le classi quinte delle scuole cittadine assisteranno gratuitamente allo spettacolo grazie all’iniziativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pippo Midili, che vuole così avvicinare i giovani al teatro.

Dioggene in tre personaggi, tre epoche, un unico interprete

Dioggene, di Giacomo Battiato, vede in scena Fresi che interpreta tre personaggi ispirati al noto filosofo dell’antica Grecia. Entrando ed uscendo dalla botte di Diogene, il Dioggene di Fresi attraversa i secoli e da vita a tre quadri, tre monologhi in volgare toscano, lingua corrente e romanesco, in tre stili diversi che mischiano epica e commedia, “per ragionare sulla violenza dei maschi, l’umana stupidità, la guerra, il bisogno di umanità e bellezza”, scrive Battiato nella presentazione dello spettacolo. Il cartellone del Trifiletti prosegue nel 2025. Il giorno dell’Epifania torna Mario Incudine con il live “Il senso della misura” che lo scorso anno ha fatto registrare il sold out,