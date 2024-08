Milazzo Swim Marathon, domenica la 10 km di nuoto in acque libere

Nel programma del circuito siciliano di fondo la mattina il Periplo del Capo di 10 km, pomeriggio il miglio sprint in ricordo di Aurelio Visalli

MILAZZO – La tappa di Milazzo sarà l’unica del circuito Sicilian Openwater nella provincia di Messina. Fino allo scorso anno anno era presente anche il Baia di Grotta, l’appuntamento mamertino Milazzo Swim Marathon è speciale perché al suo interno una delle due gare è in linea e non in circuito, quindi con luogo di partenza diverso da quello di arrivo, ed è l’unica del circuito che propone una 10 km, più il miglio sprint. Organizzato dalle società Ulysse e Baia di S. Antonio, la gara di 10mila metri è inserita anche nel Gp Italia Openwater e assegna il titolo regionale di fondo sulla distanza.

Il programma

L’appuntamento per gli agonisti è alle 8:30 di domenica 25 agosto dalla riviera di Levante a Croce di Mare. Partenza prevista alle ore 9 con i nuotatori che costeggeranno il Capo fino all’arrivo sulla riviera di Ponente davanti al lido “La Tonnara”, lungo il percorso presenti due zone di rifornimento. Nel pomeriggio alle ore 15 la partenza del miglio sprint, 4° Memorial “Aurelio Visalli” che vedrà i partecipanti nuotare in un circuito di 1,8 km.

Partecipanti e passati vincitori

Nella startlist dell’ottavo Periplo del Capo sono presenti 50 agonisti e 106 Master. Ben rappresentata la società di casa Swimblu insieme alle altre messinesi Power Team e Ssd UniMe. Con l’Ulysse che compete solo nella categoria Master. Nella passata edizione a vincere la 10 km assoluta furono due atleti palermitani, Federico Gambino e Federica Sirchia.

