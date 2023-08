Minutoli: "Abbiamo pulito il cimitero di Pezzolo" - Tempostretto

Messina. L'assessore comunale ci aggiorna dopo il servizio di Tempostretto

MESSINA – Ripulito il cimitero di Pezzolo. La scorsa settimana il servizio su Tempostretto. Così iniziava l’articolo: “Erbacce e sporcizia: una situazione che molte persone, tornate al villaggio per le ferie estive, hanno trovato andando a visitare la tomba dei propri parenti al cimitero di Pezzolo. A raccogliere lo sfogo il consigliere della I Municipalità Antonino Spuria, che da anni ne chiede la riqualificazione”. Subito dopo l’assessore Massimiliano Minutoli, con delega ai cimiteri, aveva annunciato l’intervento al cimitero, già in programma, ed eseguito nei giorni scorsi.

Nelle foto, la situazione dopo l’intervento.

cimitero-pezzolo

Aveva precisato l’assessore: “La ditta che ha avuto assegnato il compito per la pulizia straordinaria dei cimiteri, da Messina Servizi, ha avviato i lavori il 4 agosto, dopo aver ricevuto l’incarico il 19 luglio. Ricordo che aveva quindici giorni di tempo per accettarlo. In undici giorni è già intervenuta su quasi tutti i cimiteri e si sta lavorando per provvedere a tutti”.