Muay Thai. A Messina il “King of Sicily”, Kevin Sciuto si esibisce al PalaMili

Una giornata di combattimenti che culminerà con un torneo a quattro e con la sfida tra il messinese e lo spagnolo Torrera

MESSINA – Dopo l’evento al Giardino Corallo di quest’estate, Messina si appresta a rivedere sul ring il suo giovane campione Kevin Sciuto. Il lottatore che pratica MuayThai, Boxe e KickBoxe sarà uno dei protagonisti, ed esibendosi in casa probabilmente il principale, del “The King Of Sicily” che si svolgerà domenica 24 novembre al PalaMili.

La giornata di combattimenti si aprirà sin dal mattino con impegnati gli atleti più piccoli. L’organizzazione della Golden Fighter Gym, col maestro Saro Presti e Filippo Savoca impegnati, è riuscita a coinvolgere diverse palestre del messinese e porterà in città realtà catanesi con la presenza anche di un atleta maltese che si esibirà nel pomeriggio quando, fino alle ore 18 circa, combatteranno gli atleti più grandi che poi lasceranno il ring ai più esperti.

Il mondo delle arti marziali messinesi, alla vigilia di questo importante evento, ci tiene a sottolineare la vicinanza alla famiglia di Eliseo Scarcella. Tutti i fighter peloritani sono rimasti scioccati dalla prematura e tragica scomparsa del maestro e si stringono vicino alla famiglia.

Il programma del galà

Il galà della sera avrà inizio alle ore 19. Ci sarà la presentazione dei fighter e a seguire i primi incontri, per assistere al “King of Sicily” si potrà acquistare il biglietto direttamente in loco al prezzo di 5€. Gli eventi principali saranno l’esibizione di Kevin Sciuto contro lo spagnolo Adrian Torrera e il torneo a quattro che metterà a disposizione un montepremi di mille euro. Questi i nomi dei combattenti impegnati: Salvatore Piacentino (Team Athena), Badr Gazi (Golden Fighter), Salvo Saraceno (Team Ruggieri) e Angelo Flamingo (Team Dinamita).

Sciuto: “Sarà un match bellissimo”

“Sono molto contento di combattere a messina al PalaMili sono sicuro sarà un bellissimo match”, così Kevin sul suo ritorno sul ring a Messina. Successivamente Sciuto partirà mercoledì alla volta della Thailandia, accompagnato dal maestro Saro Presti, dove resterà circa un mese in cui svolgerà allenamenti e combattimenti in quella che è la patria della MuayThai: “Ce la metterò tutta e avrò anche lì un combattimento”, ha concluso.