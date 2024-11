Natale a Messina, dagli 800mila euro dei fondi Poc al mezzo milione del bando periferie

Le risorse complessive superano un milione e 300 mila euro. Da Caronte&Tourist ne arrivano 24mila. Confermate luci, mercatini e concerti

MESSINA – I fondi Poc, il bando periferie e gli sponsor. Le risorse messe in campo dall’amministrazione comunale per gli eventi di Natale sono ingenti. Nei giorni scorsi è stato confermato l’impegno di 800mila euro dai fondi Poc Metro 2014-2020 nell’ambito del progetto Me I.3.1.c “Sostegno alle PMI Card”. A questi si aggiunge circa mezzo milione dal bando periferie, che serviranno proprio agli eventi nelle zone di Messina più lontane dal centro, per tentare di portare il Natale ovunque.

I 24mila euro di Caronte&Tourist

Un bene, quindi, se si pensa che a questo milione e 300mila euro circa totale, si aggiungeranno i soldi messi a disposizione dagli sponsor. Ad esempio i 24.400,00 euro di contributo che Caronte & Tourist fornirà al Comune e che con la delibera 9721 dell’8 novembre 2024 del dipartimento servizi alla persona e alle imprese sono stati già accertati in bilancio. Dovrebbero essere utilizzati, come spiegato in premessa nel documento, per “addobbare le vie della città di Messina con strutture luminose in 3D”.

I mercatini torneranno

E cosa ci sarà? Intanto le luminarie, poi iniziative di ogni tipo, soprattutto gli attesi concerti del periodo natalizio e l’evento della notte. Ma l’assessorato ai Grandi eventi ha confermato che resteranno i mercatini che tanti messinesi hanno apprezzato lo scorso anno, sia quello di Piazza Cairoli sia quello, suggestivo, accanto al Teatro Vittorio Emanuele. Food, beverage, artigianato e laboratori non mancheranno, ma bisognerà aspettare un’altra decina di giorni per il calendario ufficiale completo. Secondo alcune indiscrezioni, sarà presentato nell’ultima settimana di novembre.