Nubifragio a Catania, la nigeriana Angela Isaac salva un uomo

Vive da sei anni in Italia e i deputati regionali Matteo Sciotto e Luigi Sunseri ne esaltano il coraggio

L’uomo rischiava di essere travolto dall’acqua piovana in via Etnea dopo il nubifragio. E la ventottenne Angela Isaac, stamattina a Catania, si è lanciata verso di lui, in difficoltà e, trattenendolo per un braccio, lo ha portato in salvo. La donna è nigeriana, di professione fa la barista, è madre di un bambino di due anni e vive a Catania da sei anni. L’uomo, a bordo del suo scooter, era in balìa di un fiume inarrestabile lungo via Etnea.

Questo il commento del deputato regionale Cinquestelle Luigi Sunseri: “Angela Isaac ha dato a tutti una bella «lezione di solidarietà» mentre altri sono rimasti a guardare con lo smartphone in mano. Angela, stamattina, ha salvato un uomo travolto dall’acqua piovana. Senza pensarci un attimo, alla faccia di ignoranti, xenofobi e razzisti”.

Il salvataggio in via Etnea

In centro la via Etnea si è trasformata in un autentico fiume. Un video immortala un uomo preda della corrente, mentre tenta di recuperare lo scooter che si allontana galleggiando. Provvidenziale l’intervento di una donna che ha sfidato la turbolenza dell’acqua alta e ha portato il malcapitato in salvo all’interno di un negozio.

Sciotto: “Merita la medaglia d’oro di benemerenza da parte della Regione”

Da parte sua, il deputato di Sud Chiama Nord, Matteo Sciotto, propone il conferimento della Medaglia d’oro di benemerenza della Regione siciliana per il “gesto eroico” compiuto. La proposta è rivolta al presidente Schifani per mettere in risalto un “esempio di valore e umanità”.

“Ritengo sia fondamentale dare un riconoscimento a chi si distingue per atti di straordinario altruismo e impegno – dichiara Sciotto – dimostrando concretamente cosa significa essere “diversi” e fare la differenza nella nostra comunità. Il gesto di Angela, con il suo coraggio, rappresenta il meglio della nostra società. E un’azione come la sua merita di essere onorata”.

Foto dalla pagina Fb di Luigi Sunseri.

