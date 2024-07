Nuotatori messinesi a caccia di medaglie ai regionali di categoria

Alla piscina Nesima di Catania, fino a martedì, si assegnano i titoli regionali per Juniores, Cadetti e Seniores. Quattro le società messinesi

La piscina Nesima di Catania ospiterà da questo pomeriggio a martedì 9 luglio i campionati regionali per i nuotatori delle categorie Juniores, Cadetti e Seniores. Nel campionato regionale delle 23 squadre siciliane con almeno un iscritto ci sono quattro messinesi: Unime, Power Team, Swimblu di Milazzo e Neri Fitness di Capo d’Orlando.

Il vasto programma prenderà il via questo pomeriggio con la gara dei 1500 stile libero e la staffetta 4×100 stile libero, gare che si svolgeranno per serie e saranno disputate solo una volta. Per tutte le altre, ad esclusione delle staffette, si nuoteranno nei restanti tre giorni le batterie al mattino che qualificheranno poi alla finali A e B del pomeriggio, i 16 che si qualificheranno alle finali porteranno punti, ma solo gli 8 in finale A si contenderanno le medaglie e i titoli regionali.

Possibilità di medaglie messinesi

La squadra più numerosa l’Unime, 32 i tesserati iscritti, sarà priva di Emma Arcudi impegnata a Vilnius all’EuroJrs, l’atleta reggina è comunque iscritta e potrà portare punti alla squadra. In quanto convocata in nazionale valgono i suoi tempi di iscrizione e spesso sono i primi della sua categoria. Nei 1500 stile libero Bavastrelli tra i Cadetti, Giaconia e Gabriele Molonia tra i Juniores puntano ad un piazzamento sul podio già oggi. Nella giornata di domenica Giorgia Iaria tra le Cadette e Sabrina Ferrara tra le Juniores possono prendere medaglia nei 200 farfalla con Domenico Costarella che ci proverà nei 50 stile libero, già in finale Antonio Bavastrelli nei 400 stile libero. Lunedì Iaria nuoterà i 50 farfalla, primo tempo di iscrizione tra le Cadette, Matteo Bolignano invece è iscritto con il primo tempo Juniores nei 200 rana, già certi della finale Cadetti nei 50 dorso Mattia Arena e Domenico Costarella. Nell’ultima giornata, martedì, 100 farfalla con ancora possibili protagoniste Iaria e Ferrara al femminile e Dario Ripepi al maschile, negli 800 stile libero Giaconia, Molonia e Bavastrelli in buona posizione per andare sul podio, quest’ultimo anche nei 400 misti.

Per la Swimblu (15 atleti), già questo pomeriggio Giorgia Di Mario ha una possibilità tra le cadette nei 1500 stile libero, così come il compagno Antonino Cafarelli tra gli uomini. Domenica nei 200 stile libero possibilità ancora per Di Mario e Sofia Perdichizzi tra le Cadette, toccherà poi ad Angelo Cardillo e Edoardo De Gaetano nei 100 rana Juniores puntare ad una medaglia. Il giorno seguente, lunedì, Cardillo cerca l’accesso alla finale Juniores dei 200 rana, mentre Di Mario e Perdichizzi saranno impegnate nei 400 stile libero, mentre Chiara Sottile disputerà la finale dei 200 rana Seniores. Nella giornata conclusiva di martedì Cardillo cerca l’accesso in finale nei 50 rana, e si nuoteranno anche gli 800 stile libero con sempre impegnata Di Mario, mentre Perdichizzi nei 400 misti.

Per la Power Team (6) già certi di disputare le finali la domenica, tra i Cadetti, Riccardo Sidoti nei 100 dorso iscritto con il terzo tempo e anche il compagno Gianmarco Grifò nei 200 farfalla Seniores col secondo tempo. Il giorno dopo, lunedì, Grifò cerca il titolo nei 50 farfalla, in finale nei 200 rana Seniores femminili Juli Ganim e nei 50 dorso Cadetti Sidoti. Nella giornata conclusiva, martedì, Grifò è iscritto con il primo tempo nei 100 farfalla, Sidoti già in finale nei 50 rana Cadetti.

Per la Neri Fitness iscritti solo due atleti: Alessandro Mangano, Cadetto che nuoterà 50 metri stile libero e farfalla, Gabriele Colella, iscritto tra i Juniores nei 50 rana.

