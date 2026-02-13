Oggi scuole chiuse a Messina, verifica sui danni della tempesta atlantica

Alberi e cartelloni diverlti. Venti oltre i 100 km/h nel Messinese ieri e per sicurezza ordinanza del sindaco. Anche ville e cimiteri chiusi. Coc attivo

MESSINA – Scuole chiuse a Messina oggi. Chiusura pure per cimiteri e ville comunali e rimane attivo il Coc, Centro operativo comunale. Si tratta di un’allerta gialla a Messina e in tutto il territorio provinciale. La tempesta atlantica, con venti oltre 100km/h, ha creato allarme nel Messinese. E ora è il momento della verifica dei danni a Messina e in provincia, tra alberi e cartellonistica stradale caduti in città. Ieri sera 105 km/h a Patti e 103 km/h a Capo d’Orlando, 123km/ a Rocca di Caprileone.

Il sindaco Federico Basile ha disposto, a scopo precauzionale, la sospensione dell’attività didattica. L’ordinanza sindacale n. 30 di ieri prevede la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole dell’infanzia; le strutture educative e assistenziali a gestione diretta e indiretta; impianti sportivi comunali e i mercati rionali. Per quanto riguarda cimiteri e ville comunali, si fa riferimento a quanto disposto dall’ordinanza n. 28 del 11 febbraio 2026, che ne dispone la chiusura.

In generale, previsioni rispettate. Come ha osservato l’esperto meteo Daniele Ingemi, si è trattato d “una vera e propria bufera di ponente e maestrale, con venti molto forti e picchi sulla costa tirrenica, in prossimità delle isole Eolie e dei promontori più aperti della costa tirrenica (Capo Milazzo, Capo Calavà). Le forti raffiche, anche nella città di Messina, sono state accompagnate da piogge e rovesci”.

