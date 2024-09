PalaMerlino, ok al progetto definitivo: costerà oltre 4 milioni di euro

Finocchiaro aveva anticipato che "i lavori per il pattinodromo saranno consegnati lunedì". A eseguirli due società della provincia di Catania

MESSINA – È stato approvato il progetto definitivo/esecutivo e della variante per la realizzazione del nuovo pattinodromo PalaMerlino. Con la determina 7574 del 6 settembre, istituita dal dipartimento servizi tecnici, servizio opere pubbliche, è stato ufficializzato quanto già annunciato in commissione mercoledì scorso dall’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro. I lavori, ha spiegato quest’ultimo, “saranno consegnati lunedì“.

Il “nuovo” PalaMerlino costerà 4 milioni e 290mila euro, di cui quasi 3 milioni per il solo appalto integrato e i restanti di Iva, spese, arredi, allacciamenti ed economie varie. A eseguire i lavori saranno le società Arcobaleno S.r.l., con sede legale in Aci Sant’Antonio (CT), e la Edil Costruzioni Putrino di Giuseppe Putrino, con sede legale in Adrano (CT). L’incremento dell’importo contrattuale “dovuto ad approfondimenti progettuali intervenuti nei due livelli di progettazione affidati”, è stato di 683.387,30 euro.