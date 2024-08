Parcheggi smart. Prima di partire già saltano le targhette numeriche

È auspicabile risolvere il problema entro la fine dei lavori, prevista per il prossimo mese di settembre

MESSINA – Sono pervenute in questi giorni diverse segnalazioni WhatsApp al numero 366.8726275 per evidenziare che le targhette numeriche dei parcheggi a pagamento in diversi punti della città sono saltate. Uno dei segnalatori ha commentato: “Caro sindaco Basile, la débâcle è evidente. Aggiunga anche l’asfalto farlocco su cui i motocicli cadono a terra”. E un altro lettore ha scritto: “Fotografia senza parole…”.

Per realizzare il sistema di smart parking sono stati installati migliaia di sensori che, a progetto avviato, mapperanno i parcheggi a pagamento nell’area di Messina centro. In questo modo i messinesi potranno scoprire, tramite un’app, in quale zona ci sono stalli liberi e dove, invece, si rischia di restare imbottigliati. I parcheggi sono individuati con targhette numeriche di metallo collocate a terra che, alla luce dei fatti, sembrano non rivelarsi di adeguata tenuta.

L’associazione temporanea di imprese composta da Tmp srl e Telereading srl, che si è aggiudicata la gara con un ribasso del 12.5 % su una base di 1 milione 444mila euro (fondi Pon Metro), potrebbe concludere i lavori entro settembre. Entro quella data sarebbe auspicabile risolvere il problema segnalato dai lettori.