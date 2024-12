Per Messina-Foggia designata Gasperotti, nessuno squalificato

L'arbitro della sezione di Rovereto ha un precedente recente favorevole al Messina al Franco Scoglio

MESSINA – Il 17° turno di campionato si è concluso lunedì sera con il pari tra Monopoli e Avellino e la vittoria casalinga del Sorrento ai danni del Giugliano. Unica vittoria esterna dell’ultimo turno nel girone C dunque è stata quella del Messina a Torre del Greco. La vittoria biancoscudata contro la Turris, come ribadito, è fondamentale, ma adesso bisogna dare subito continuità per chiudere al meglio il girone d’andata.

Sabato pomeriggio, ore 17:30, al “Franco Scoglio” arriva il Foggia di mister Zauri e degli ex recenti Emmausso e Zunno. I satanelli hanno pareggiato l’ultima in casa contro il Crotone e i biancoscudati si sono riavvicinati, 18 punti i pugliesi 16 i siciliani. La sfida di Messina sarà diretta da Silvia Gasperotti di Rovereto, non la prima volta che dirige una sfida degli uomini di mister Modica e non è neanche la prima volta per lei in riva allo Stretto. Nella vittoria per 2-0 tra Messina e Sorrento della scorsa stagione a febbraio era lei a fischiare in campo. Non ci sono altri precedenti della signora Gasperotti con il Messina o con il Foggia. Ad affiancarla Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e Giuseppe Bosco di Lanciano, quarto ufficiale Gennaro Decimo di Napoli.

Entrambe le squadre non avranno calciatori esclusi per squalifica, ma in entrambe le rose ci sarà un diffidato. Per il Messina il capitano Manetta, alla quarta ammonizione, stessa situazione per Michele Emmausso che è stato ammonito contro il Crotone. Rientra dalla squalifica ma è in diffida tra i pugliesi Vezzoni. Discorso a parte invece quello sull’infermeria con il Messina che deve valutare le condizioni di Mamona e Ortisi, che non sono partiti in trasferta per Torre del Greco, mentre mister Zauri rischia di non avere ancora a disposizione Santaniello, Sarr, Da Riva e un altro ex Carillo.