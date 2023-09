La segnalazione di un lettore

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “È da diverse settimane che c’è un’enorme perdita di acqua nel muro vicino al Cot, in via Ducezio. Proprio all’inizio della via continua nel muro del viale Italia. Oggi, 28 settembre, l’acqua invade tutta la strada”.

Segnaliamo ad Amam.