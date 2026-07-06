Piazza del Popolo, cestini bonificati. Alcuni cittadini avevano gettato rifiuti domestici

Erano infestati da blatte perché alcuni in Piazza Lo Sardo avevano gettato rifiuti umidi, che invece dovevano essere differenziati a casa

MESSINA – Un intervento per restituire l’igiene a uno degli spazi pubblici più frequentati della città, invaso dagli insetti a causa dei comportamenti inqualificabili di alcuni cittadini. Gli operatori di Messina Servizi hanno dovuto eseguire un trattamento straordinario di disinfestazione mirato sui cestini gettacarte stradali presenti in Piazza Lo Sardo, nota a tutti come Piazza del Popolo.

L’invasione di blatte causata dai rifiuti domestici

L’operazione d’urgenza si è resa indispensabile dopo che, nei giorni precedenti, era stata rilevata una massiccia e preoccupante presenza di blatte e insetti nell’intera area. Una criticità igienica tutt’altro che casuale: la proliferazione di questi parassiti è stata infatti favorita dal continuo e improprio conferimento di scarti alimentari e sacchetti di immondizia all’interno dei piccoli contenitori metallici.

Il quadro che emerge evidenzia una totale mancanza di senso civico da parte di alcuni cittadini. I cestini gettacarte posizionati negli spazi pubblici nascono esclusivamente per accogliere piccoli rifiuti da passeggio, come carte, fazzoletti o imballaggi minuti. Non sono in alcun modo destinati a raccogliere i rifiuti domestici, i cui sacchi e residui organici scatenano inevitabilmente cattivi odori e gravi emergenze sanitarie.

Trattamento all’alba e richiamo alle regole del porta a porta

La società di gestione ha scelto di far entrare in azione le squadre nelle prime ore del mattino proprio per garantire la massima efficacia del prodotto e operare in sicurezza, limitando i disagi per i residenti, i passanti e le attività commerciali che gravitano attorno alla piazza.

L’episodio ha spinto Messinaservizi Bene Comune a richiamare con fermezza la popolazione a una collaborazione attiva. L’utilizzo corretto degli arredi urbani è l’unico modo per preservare il decoro e la salute pubblica. L’azienda ha ribadito che per lo smaltimento dei rifiuti domestici, degli scarti alimentari e di ogni altra frazione della differenziata è obbligatorio utilizzare solo ed esclusivamente il servizio della raccolta porta a porta, seguendo i calendari specifici stabiliti per le varie zone della città.