 Spiaggia del Ringo rinata. Ma a pochi metri resta il degrado

Spiaggia del Ringo rinata. Ma a pochi metri resta il degrado

Redazione

Spiaggia del Ringo rinata. Ma a pochi metri resta il degrado

lunedì 06 Luglio 2026 - 07:30

Una lettrice scrive alla redazione segnalando la presenza di topi e cattivi odori all'altezza della foce del torrente San Licandro

MESSINA – Un momento di festa per il taglio del nastro della nuova spiaggia urbana inclusiva. Un intervento atteso, che ha restituito decoro e servizi a un tratto importante del fronte mare cittadino. Eppure, oltre le transenne dell’area appena riqualificata, la realtà con cui si scontrano i frequentatori del litorale assume contorni decisamente meno idilliaci. A farsi portavoce del forte contrasto tra l’oasi appena inaugurata e lo stato dei luoghi limitrofi è una cittadina, che ha inviato una segnalazione al sindaco Federico Basile e alla nostra redazione, accompagnata da alcune immagini esplicative del degrado.

Il racconto della lettrice: “A pochi metri c’è uno scempio”

La cittadina, che ha partecipato all’evento inaugurale, riconosce l’ottimo impatto iniziale della nuova opera: “Sono stata all’inaugurazione della nuova spiaggia del Ringo: il tratto sistemato è davvero impeccabile, un bel lavoro, ma purtroppo bastano pochi metri verso le grotte, in direzione dei traghetti, per trovarsi davanti a uno scempio”.

Spostandosi di poco rispetto alla passerella e alle nuove cabine, lo scenario cambia radicalmente, trasformandosi in una potenziale emergenza sanitaria ed ambientale. “È una zona lasciata nel totale abbandono — continua la nota —, c’è un cattivo odore che fa pensare subito a uno scarico fognario e, cosa ancora più grave, ho visto con i miei occhi dei topi camminare indisturbati in mezzo alla sporcizia”.

La richiesta di interventi immediati

La richiesta è quindi di estendere il raggio d’azione alle aree adiacenti, che continuano a rappresentare un pericolo per la salute pubblica, soprattutto con le temperature estive.

La lettrice lancia quindi un appello preciso alle istituzioni e agli organi competenti affinché si muovano con tempestività: “Vi prego di dare voce a questa situazione. Abbiamo bisogno di una bonifica vera, di una derattizzazione immediata e di capire da dove arriva quello scarico. Non ha senso avere un pezzetto di spiaggia perfetto se a due passi c’è una bomba ecologica del genere. Noi cittadini vogliamo poter vivere il nostro mare in sicurezza”.

Un commento

  1. franco 6 Luglio 2026 08:27

    Quanta retorica negli interventi “mirabolanti” di questa amministrazione, ma soprattutto dei suoi “dirigenti”, che spendono soldi per quattro cabine di legno che spacciano per lido e non si accorgono che il possibile inquinamento alla foce del San Licandro, da verificare, rende di fatto la balneazione a rischio o addirittura da vietare.

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