Picerno-Messina, Modica: “Partita giocata ad armi pari, ci gira male”

Le dichiarazioni a caldo dal campo di mister Giacomo Modica e del capitano Marco Manetta

PICERNO – Il Messina ha appena perso al “Donato Curcio”, subendo due reti negli ultimi quindici minuti di gioco, e ai microfoni di RaiSport si presentano il mister Giacomo Modica e il capitano Marco Manetta a commentare a caldo la sfida da poco conclusa. “Io penso – esordisce il mister – che in un momento meno opportuno abbiamo subito una rete evitabile su sviluppi di calcio da fermo. Ci possono stare gli errori altrimenti tutte le partite finirebbero in parità e noi ne stiamo commettendo molti per mancanza di lucidità e intelligenza nel leggere certe situazioni come stasera”.

Qualche nota lieta per l’allenatore c’è: “Io sono contento di quello che abbiamo fatto, un grande primo tempo e abbiamo giocato ad armi pari contro una squadra in grande forma. I miei non si sono comportati male ma gli episodi ci hanno fatto perdere la partita. Ci sono tante cose che a noi ci girano male come il gol annullato che vorrei rivedere, se fossimo andati in vantaggio sarebbe cambiato qualcosa. Bisogna dare merito ai vincitori ma anche ai miei ragazzi che hanno fatto una bella partita. I tanti gol subiti? Dipendono dalla concentrazione che deve essere elevatissima per compensare carenze in campo, ma solo se siamo un tutt’uno possiamo farlo. La squadra ha lottato, sbagliato, subito e reagito. Dopo l’1-0 ci siamo scoperti”.

Queste invece le parole a caldo del capitano Marco Manetta: “Abbiamo giocato un primo tempo in cui abbiamo creato tre occasioni nitide. Il gol annullato era in fuorigioco dubbio e nel secondo tempo abbiamo giocato e creato palle gol, bravo il loro portiere. Loro vanno a segno su un episodio, è una sconfitta immeritata. Viviamo un momento dove non ci gira e non abbiamo tempo per recriminare, siamo una squadra assemblata quest’anno, tranne 6-7 elementi già presenti lo scorso anno, e dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa. Oggi c’è stata la prestazione e il risultato è immeritato, continuando a fare la prestazioni i risultati arriveranno. Era stata una partita aperta in attesa di un episodio che decidesse la gara”.

Le parole di mister Francesco Tomei dalla sala stampa del “Donato Curcio”: “Turnover? Per i ritmi che abbiamo in questa categoria, per me eccessivi con tre partite in una settimana, se avessi potuto avrei cambiato tutti e undici i giocatori. Venendo alla partita abbiamo giocato una prima parte di primo tempo bene, poi il Messina è venuto fuori. Palleggia bene ed è una squadra allenata bene. Nel secondo tempo abbiamo gestito meglio e abbiamo sviluppato meglio la manovra ed abbiamo capitalizzato le possibilità. Per contenere il Messina abbiamo cambiato mettendoci uomo su uomo e sappiamo che era un rischio, ma i miei ragazzi sono stati bravi a vincere i duelli. Non guardo la classifica, a me basta che i ragazzi lavorino in questa maniera e meritano quello che hanno”.

