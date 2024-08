Pochi giorni alla sfida tra Messina e Crotone, in gruppo Pervan e Rizzo

La sfida di Coppa Italia sarà il primo vero test per la squadra, non ancora completata, in un impegno ufficiale

Prosegue il ritiro a Zafferana Etnea per l’Acr Messina che deve fare i conti anche con le piogge di cenere dell’Etna. La formazione biancoscudata è ancora in costruzione ma mister Modica sta già testando la rosa con delle amichevoli. L’ultima, e la più combattuta a quanto racconta il risultato finale, contro il Paternò squadra che milita in Serie D e che si è conclusa con uno zero a zero.

Qualche giorno fa il Messina aveva sfidato in allenamento congiunto il Misterbianco, sfida terminata 5-1 per i biancoscudati con le reti di Frisenna, Lia, Morleo, Anatriello e rigore di Petrungaro. A ritroso nel tempo invece la partitella, la prima della nuova stagione, contro una squadra mista locale che era terminata 20-0, una bella iniezione di fiducia per il gruppo.

Ovviamente tutte queste sfide sono state giocate contro squadre sulla carta più deboli, mentre sabato sera il primo test vero della stagione, anche se sarà già una partita ufficiale, contro il Crotone in Coppa Italia C. Solo lì ci si renderà conto dei limiti del Messina che ci saranno sicuramente, avendo cominciato leggermente in ritardo la preparazione e con ancora una squadra non completa, mentre i calabresi sono sicuramente più avanti.

Pervan e Rizzo in gruppo

Proprio a proposito di costruzione della squadra dopo gli innesti dei tanti under, il ds Pavone ha iniziato a operare con gli over. Ufficiali in rosa ci sono 17 calciatori, senza considerare i Primavera Di Bella e Adragna che sono in ritiro. In gruppo l’ultima comunicazione parlava di 23 calciatori, quindi alcuni sono in prova in attesa di capire se resteranno.

Notizia recente è che in gruppo si sono anche aggregati Francesco Rizzo, 26enne svincolato difensore centrale, e il croato, primo sarebbe il straniero tesserato in questa stagione, Marko Pervan. Quest’ultimo non ha mai giocato in Italia, si tratta anche in questo caso di un calciatore svincolato che opera nel ruolo di trequartista alle spalle delle punte.

Altro nome molto vicino al Messina nelle ultime ore è quello di un altro difensore, il senegalese Ndir Mame Ass. Ha esordito in Serie C con la Ternana e ha militato nell’Alessandria. Sembra che la sua firma potrebbe arrivare a breve.

