Ponte ed espropri, “che ne sarà della mia casa?”

Oggi pomeriggio al via lo sportello informativo al Palacultura di Messina. Ma anche il presidio no ponte

MESSINA – Al via con gli sportelli informativi su ponte ed espropri al Palacultura. Si è iniziato puntuale alle 15 e oggi sono una ventina gli appuntamenti: a confronto i possibili espropriati con i rappresentanti della società “Stretto di Messina”. Le attuali prenotazioni sono 250.

Marianna Giuffrida è la prima cittadina che si è prenotata ed è stata nei giorni scorsi pure intervistata ai microfoni di Tempostretto. “Non ci toglieranno solo case, terreni, proprietà, attività commerciali ma la bellezza dello Stretto”, hanno sottolineato più persone.

In particolare, Marianna Giuffrida si è interessata del problema dell’asservimento, in funzione dei lavori, e dell’emergenza sicurezza, dato che nel suo complesso, “Cariddi” di via Circuito, dovrebbe essere tolto il cancello. Al suo fianco, un architetto, come supporto tecnico. Da parte sua Lorenzo Falciai, responsabile comunicazione della società “Stretto di Messina”, si è soffermato sugli indennizzi che saranno dati a chi subirà disagi ma non espropri.

Il presidio no ponte

Nel frattempo, una cinquantina di esponenti no ponte hanno promosso una “controinformazione”, con tanto di notizie e mappe. Il presidio è stato promosso dal comitato di Noponte Capo Peloro ma erano presenti rappresentanti delle varie anime del movimento e cittadini.

Ha comunicato la società “Stretto di Messina”: entro 60 giorni, a partire dall’8 aprile, i soggetti i cui beni sono interessati dalle procedure espropriative possono rivolgersi agli sportelli informativi per l’assistenza con personale tecnico. Il tutto previo appuntamento telefonico ai numeri: 06.85826210 – 06.85826230 – 06.85826270.

Gli Sportelli sul ponte

Ecco gli Sportelli informativi:

– Messina presso il Palacultura Sala “Rappazzo” (piano terra) sito in Viale Boccetta 373, lunedì dalle 15.00 alle 17.00; martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 ad esclusione dei giorni festivi.

Villa San Giovanni presso la ex sede della Pretura in via Nazionale Bolano 541, giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ad esclusione dei giorni festivi”.

Qui l’elenco di tutti i possibili espropriati, dal Comune di Messina.

