Ponte, ScN sulla legge speciale: “Se l’opera sarà realizzata Messina non può subire i danni”

Laura Castelli e Francesco Gallo: "Sia garantita la vivibilità. Ai cittadini lo scontro tra governo e Corte dei conti non interessa"

ROMA – Laura Castelli e Francesco Gallo, rispettivamente presidente e deputato alla Camera di Sud chiama Nord, hanno chiesto al governo Meloni quanto già spiegato dal leader del partito Cateno De Luca, cioè una legge speciale per Messina e per l’area dello Stretto nel caso in cui si realizzi il Ponte sullo Stretto. Castelli e Gallo in una nota hanno spiegato: “Il Governo Meloni ha scelto di portare avanti il progetto del Ponte. Oggi è troppo facile alimentare l’ideologia del Sì o del No a tutti i costi. Noi, come Sud chiama Nord, che siamo sul territorio, tra la gente e abituati ad amministrare, chiediamo una legge speciale nazionale per Messina e per tutta l’area connessa al Ponte sullo Stretto”.

Legge speciale per Messina, Castelli e Gallo in pressing

“Se quest’opera verrà realizzata – hanno proseguito -, i cittadini e le comunità non dovranno subirne le conseguenze in maniera inerme. Chiediamo una legge speciale che garantisca vivibilità e sviluppo e che finanzi tutte le infrastrutture necessarie e collaterali al Ponte. Se il Ponte deve essere un’opera strategica,

allora bisogna colmare il gap infrastrutturale del Sud rispetto ad altre aree del Paese. Queste sono le cose che interessano davvero ai cittadini, non lo scontro tra Governo e Corte dei Conti”.

De Luca: “Inizia la trattativa per la legge speciale”

Nelle ore precedenti alla nota, De Luca sul proprio profilo Facebook ha raccontato il suo viaggio a Roma affermando che “inizia la trattativa per la legge speciale per Messina per la vivibilità e le azioni si accompagnamento che riguardano la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Se il Consiglio dei Ministri deciderà di procedere alla realizzazione dell’opera noi non possiamo subirne le conseguenze ma dobbiamo cogliere l’occasione per redigere un piano strategico dello stretto di Messina e realizzare opere e servizi per completare l’azione di risanamento che abbiamo iniziato nel 2018 nella città di Messina”.