Ponte sullo Stretto. Caminiti: “La Corte dei conti conferma le nostre ragioni”

Il commento della sindaca di Villa. Con la decisione della Corte dei Conti, gli espropriandi dello Stretto, per ora non rischiano un’immediata perdita delle proprie abitazioni

VILLA SAN GIOVANNI – Tra le tante reazioni sulla bocciatura della Corte dei conti sul progetto del Ponte sullo Stretto anche quella della sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, che definisce la bocciatura , una conferma delle posizioni espresse dall’amministrazione negli ultimi due anni e dei rilievi contenuti nel ricorso al Tar Lazio.

“I profili di illegittimità emersi – spiega Caminiti – erano già evidenti: l’accelerazione della procedura e la mancata valutazione delle violazioni del diritto europeo rappresentavano un grave vulnus per un progetto non aggiornato e privo di garanzie per i territori”.

La sindaca sottolinea come la decisione della Corte, “autonoma e indipendente”, imponga rispetto e restituisca serenità agli espropriandi dello Stretto, che ora non rischiano un’immediata perdita delle proprie abitazioni. “Il nostro pensiero va a loro – conclude – e l’impegno dell’amministrazione proseguirà, con competenza e determinazione, in tutte le fasi successive”.