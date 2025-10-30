 Ponte sullo Stretto. Caminiti: “La Corte dei conti conferma le nostre ragioni"

Ponte sullo Stretto. Caminiti: “La Corte dei conti conferma le nostre ragioni”

Dario Rondinella

giovedì 30 Ottobre 2025 - 08:19

Il commento della sindaca di Villa. Con la decisione della Corte dei Conti, gli espropriandi dello Stretto, per ora non rischiano un’immediata perdita delle proprie abitazioni

VILLA SAN GIOVANNI – Tra le tante reazioni sulla bocciatura della Corte dei conti sul progetto del Ponte sullo Stretto anche quella della sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, che definisce la bocciatura , una conferma delle posizioni espresse dall’amministrazione negli ultimi due anni e dei rilievi contenuti nel ricorso al Tar Lazio.

“I profili di illegittimità emersi – spiega Caminiti – erano già evidenti: l’accelerazione della procedura e la mancata valutazione delle violazioni del diritto europeo rappresentavano un grave vulnus per un progetto non aggiornato e privo di garanzie per i territori”.

La sindaca sottolinea come la decisione della Corte, “autonoma e indipendente”, imponga rispetto e restituisca serenità agli espropriandi dello Stretto, che ora non rischiano un’immediata perdita delle proprie abitazioni. “Il nostro pensiero va a loro – conclude – e l’impegno dell’amministrazione proseguirà, con competenza e determinazione, in tutte le fasi successive”.

Un commento

  1. Francesco 30 Ottobre 2025 09:53

    allora lei e i vostri no ponte pagherete i biglietti della caronte ai pendolari dato che hanno aumentato tutto

    0
    1
    Rispondi

