Ponte sullo Stretto, Bonelli vuole il contratto e la società prende tempo

Il deputato dei Verdi torna sugli atti segreti e la società replica: "Atto aggiuntivo sarà pubblico quando ufficiale"

Nuovo botta e risposta tra Verdi e società Ponte sullo Stretto, che risponde ad Angelo Bonelli sul diniego di accesso agli atti.

Bonelli vuole il contratto

“Oggi la società Stretto di Messina mi ha comunicato l’ennesimo diniego all’accesso agli atti relativi al contratto e all’atto aggiuntivo con Webuild. È inaccettabile che un’opera pubblica del costo di 13,5 miliardi di euro, interamente finanziata dallo Stato, sia avvolta da un livello di segretezza deciso, di fatto, dalla parte privata per pregiudizio ai propri interessi”, ha detto l’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

“No alle zone d’ombra”

“Chiedo al governo e al Cipess la pubblicazione integrale di contratti, atti aggiuntivi, relazioni tecniche e cronoprogrammi, oltre ai pareri e alle condizioni richiamate dal D.L. 35/2023. Su un’opera che impegna risorse pubbliche non possono esistere zone d’ombra: i cittadini hanno diritto di sapere come vengono spesi i soldi e quali obblighi vincolano lo Stato. Continuerò a esercitare ogni prerogativa parlamentare e adire tutte le sedi competenti per garantire trasparenza, legalità e responsabilità”, ha aggiunto il parlamentare.

La Stretto spa prende tempo

La società Stretto di Messina nega la segretezza e ribadisce di aver sempre operato secondo trasparenza e nel rispetto della normativa. “Nessuna segretezza in merito all’atto aggiuntivo siglato con il contraente generale Eurolink. Come illustrato nella lettera indirizzata all’onorevole Bonelli i principali contenuti dell’atto aggiuntivo saranno resi pubblici non appena sarà diventato efficace. Ciò avverrà dopo la registrazione della delibera Cipess e la relativa pubblicazione in Gazzetta ufficiale”.

Articoli correlati