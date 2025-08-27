 Ponte sullo Stretto, petizione online per il "Salva Contesse"

Giuseppe Fontana

mercoledì 27 Agosto 2025 - 18:10

Il consigliere Raffaele Rinaldo, dopo la raccolta firme "sul campo", lancia quella sul sito change.org che ha subito raccolto consensi

MESSINA – Il “Salva Contesse” sbarca online. La raccolta firme lanciata nel villaggio dal consigliere comunale Raffaele Rinaldo prosegue sul sito change.org (qui il link). Il consigliere si è fatto portavoce già in aula delle paure dei cittadini di Contesse per l’uscita della galleria ferroviaria del nuovo tratto che sarà realizzato insieme al Ponte sullo Stretto.

La richiesta

Lo sbocco ferroviario porterebbe a decine di espropri, anche di edifici costruiti dopo il 2011. Da qui la richiesta di “spostare” l’uscita “verso aree non residenziali e già infrastrutturate, al fine di evitare demolizioni, espropri e impatti gravi su famiglie residenti nel quartiere”. Nell’incontro di ieri pomeriggio, 26 agosto, sono state raccolte oltre 1.300 firme. Un risultato importante, che ha portato ad annullare il secondo incontro previsto oggi e a puntare sull’online.

