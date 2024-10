Protezione civile, via alle prove delle sirene d’allerta: il calendario dal 7 al 12 ottobre

Diversi i villaggi coinvolti in tutta la città. Basile e Minutoli: "Non c'è motivo di preoccuparsi"

MESSINA – Al via la Settimana della sicurezza. Da lunedì 7 a sabato 12 ottobre, in vari villaggi messinesi saranno effettuate delle prove tecniche per il funzionamento e la manutenzione delle serene di allertamento, su disposizione della Protezione civile cittadina. La verifica riguarderà tutta la città.

In generale, in programma 165 eventi in altrettanti scenari in tutte le zone della città, con il coinvolgimento delle scuole, dell’Università degli Studi di Messina, della Marina Militare, delle strutture sanitarie, della sala operativa del 118 e degli enti cittadini.

Il calendario

I tecnici incaricati delle prove tecniche interverranno da lunedì 7 ottobre sino a sabato 12 ottobre, dalle ore 8 alle 17, in vari villaggi. Il calendario è il seguente: martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre a Mili San Pietro, Mili San Marco, Galati Santa Lucia, Bordonaro, Zafferia contrada Monalla, Zafferia “chiesa vecchia”, Zafferia e Larderia; lunedì 7, venerdì 11 e sabato 12 ottobre a Faro Superiore, Torrente Santo Stefano e Rodia Grancabella.

Basile e Minutoli: “Non c’è motivo di preoccuparsi”

Il sindaco Federico Basile e l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli ricordano che “non c’è alcun motivo di preoccupazione per la cittadinanza, ma l’attività prevista rappresenta un’occasione in cui la funzionalità delle sirene viene controllata per fare prevenzione e informare i cittadini sui corretti comportamenti da adottare in caso di calamità naturali”.

