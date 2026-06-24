Pulizia urbana e decoro, Messina Servizi fa il punto: «Siamo operativi 24 ore su 24»

Tra interventi quotidiani di scerbatura e la nuova strategia di controllo sui rifiuti. L’appello alle utenze commerciali

MESSINA – La cura del decoro cittadino prosegue su tutto il territorio comunale. A confermare l’impegno costante dell’azienda è la stessa Messina Servizi Bene Comune, che delinea il lavoro svolto: «Le nostre squadre sono operative ogni giorno, contemporaneamente, in diverse aree della città. Le immagini raccontano alcuni degli interventi di scerbatura e manutenzione del verde eseguiti negli ultimi giorni, nell’ambito delle attività programmate sul territorio comunale. Nord, centro, sud, villaggi, aree costiere e zone collinari: Messina è una città ampia e articolata, e per questo il lavoro viene organizzato attraverso una pianificazione annuale che consente di intervenire progressivamente su strade, marciapiedi, aiuole, ville, villette e spazi verdi di competenza comunale. Mentre una squadra completa le lavorazioni in una zona, altre sono già impegnate in punti diversi della città».

E ancora: «È un’attività continua, distribuita e coordinata, che segue il cronoprogramma definito per l’intero 2026. Nel periodo estivo gli interventi di scerbatura assumono particolare importanza, perché contribuiscono a mantenere più ordinati, accessibili e fruibili gli spazi pubblici. Per questo le attività proseguono quotidianamente, secondo il cronoprogramma definito per tutto l’anno. La cura degli spazi pubblici richiede anche la collaborazione di tutti. Rifiuti abbandonati tra la vegetazione, sui marciapiedi o nelle aiuole rendono più complesse le lavorazioni e incidono sulla qualità del risultato finale. Continuiamo a lavorare ogni giorno, su più fronti, con squadre presenti contemporaneamente in diverse zone del territorio comunale».

L’impegno dell’azienda e il ruolo delle “sentinelle”

Sulla stessa linea si inserisce l’analisi dell’amministratore unico di Messina Servizi, Giuseppe Laface, che sottolinea l’importanza della presenza capillare sul territorio: «Gli operatori di Messina Servizi si prendono cura della città 24 ore al giorno. Non c’è un momento della giornata in cui i nostri operatori non stiano svolgendo un’attività che riguardi il servizio di raccolta dei rifiuti piuttosto che la cura del verde, lo spazzamento e la scerbatura delle strade ed in questi mesi estivi la pulizia delle spiagge e dei litorali. I nostri operatori, grazie alla tecnologia cui dovremo fare sempre più ricorso, dovranno diventare sempre più delle sentinelle della città per consentire un flusso di dati costanti su tutte le azioni da intraprendere, sugli errori cui rimediare, sulle disfunzioni dei servizi e, cosa molto importante, sul rispetto delle regole da parte dei nostri concittadini».

Giro di vite sulle utenze commerciali

La gestione del servizio non può prescindere da una maggiore attenzione alle regole, specialmente da parte del settore commerciale. «Stiamo avviando, grazie alla preziosa collaborazione della Polizia municipale, un giro di vite sui controlli dei conferimenti. Registriamo, purtroppo, un allentamento sopratutto delle utenze commerciali, alcune delle quali, non sempre rispettano le regole», prosegue Laface. L’obiettivo finale resta la sostenibilità ambientale: «Cercheremo di personalizzare sempre di più il servizio ma chiediamo agli operatori economici cittadini uno sforzo collaborativo più importante per consentire alla città il raggiungimento dell’obiettivo del 65% della raccolta differenziata. Chiediamo la collaborazione di tutti per migliorare sempre di più il servizio che l’azienda rende alla città e ai messinesi».