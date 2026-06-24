Pulizia delle spiagge di Reggio Calabria: si parte questo giovedì

Il Comune di Reggio Calabria avvia giovedì 25 giugno la pulizia straordinaria delle spiagge su 34 km di litorale

Il Comune di Reggio Calabria avvia una campagna di pulizia straordinaria dell’intero litorale cittadino. L’annuncio arriva direttamente dal sindaco Francesco Cannizzaro, che ha comunicato l’inizio delle operazioni a partire da domani, giovedì 25 giugno 2026, con il primo intervento programmato nel tratto di Gallico.

Pulizia spiagge Reggio Calabria: 34 km di costa, 21 giorni di interventi intensivi

La campagna, organizzata dal Settore Ambiente del Comune su indicazione diretta del sindaco, interesserà l’intero litorale di Reggio Calabria per una lunghezza complessiva di circa 34 chilometri, procedendo progressivamente da nord verso sud. Le operazioni si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le ore 5:00 e le 9:30, per ridurre al minimo i disagi ai bagnanti e garantire la piena fruibilità delle spiagge durante il giorno.

La prima fase, dedicata alla pulizia straordinaria, avrà una durata di 21 giorni, considerati sufficienti per un’azione capillare e incisiva sull’intero arenile cittadino. In parallelo, una squadra di 6 operatori si occuperà della manutenzione delle aree verdi adiacenti alle spiagge.

Al termine della fase straordinaria, scatterà il regime ordinario di manutenzione, con interventi di pulizia programmati con cadenza quindicinale su ciascun tratto costiero.

Raccolta differenziata e accessibilità: le novità per la stagione balneare 2026

Il piano prevede anche una serie di migliorie strutturali. In particolare:

Installazione di trespoli per la raccolta differenziata nei punti nevralgici di ciascuna spiaggia;

nei punti nevralgici di ciascuna spiaggia; Realizzazione di passerelle dedicate in corrispondenza delle aree di parcheggio riservate alle persone con disabilità, per garantire un accesso più agevole e inclusivo agli arenili dalla sede stradale.

SIC di Catona e ZSC di Punta Pellaro: interventi manuali nelle aree naturalistiche

Particolare attenzione è riservata alle due zone di interesse naturalistico ricadenti nel territorio comunale: il SIC di Catona, a nord, e la ZSC di Punta Pellaro, a sud. In entrambi i siti, gli interventi saranno eseguiti esclusivamente con modalità manuali e senza l’impiego di mezzi meccanici, al fine di preservare l’integrità degli habitat e tutelare le specie animali presenti.

Cannizzaro: “Recuperiamo il tempo perduto, dal prossimo anno nessun ritardo”

Il sindaco Francesco Cannizzaro ha commentato l’iniziativa riconoscendo apertamente il ritardo rispetto all’inizio della stagione balneare, imputabile al recente insediamento della nuova Amministrazione comunale.

«Prendersi cura delle nostre spiagge significa prendersi cura dell’immagine della città, perché il mare rappresenta uno dei più autentici biglietti da visita della nostra splendida terra» ha dichiarato Cannizzaro, aggiungendo: «Intendiamo recuperare il tempo perduto con un’azione intensa e programmata, garantendo ai nostri cittadini e a tutti coloro che vivono il litorale reggino che, a partire dalle prossime stagioni, tali ritardi non si ripeteranno».

Foto tratta dal profilo Facebook di Francesco Cannizzaro