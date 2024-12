Quartiere Lombardo senz’acqua, l’Amam: “Abbiamo risolto”

Messina. Un guasto avvenuto sabato e dovuto ai lavori contro le perdite. Un cittadino segnala problemi ancora all'isolato 56

MESSINA – Un altro intoppo per il Quartiere Lombardo, zona che soffre di una costante carenza idrica. Non a caso lì sono partiti i lavori finanziati con il Pnrr contro le perdite idriche. Un guasto legato proprio agli stessi lavori ha provocato ieri una mancanza d’acqua per una parte del quartiere.

Contattato da Tempostretto, il presidente dell’Amam, Paolo Alibrandi, ci informa che “i tecnici Amam sono intervenuti e hanno risolto il problema”.

Un cittadino dell’isolato 56: “Ancora senz’acqua”

Dato che un cittadino che vive all’isolato 56 segnala ancora oggi l’assenza d’acqua, il presidente ha manifestato l’immediata disponibilità ad attivare gli operatori della società.

